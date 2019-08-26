Трое пострадали в ДТП в Орловской области

26.8.2019 | 13:30 Новости, Происшествия

«Мазда» протаранила дорожный знак и перевернулась

В Орловской области три человека пострадали в ДТП с переворотом, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Авария случилась 25 августа примерно в 4:00. Где именно, не уточняется. Известно лишь, что 22-летний водитель автомобиля «Мазда» на небезопасной скорости врезался в дорожный знак. Затем иномарка вылетела в кювет и перевернулась.

«В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, госпитализирован. Пассажиры (мужчина 1994 г. р. и женщина 1998 г. р.) получили телесные повреждения, не госпитализированы», — указано в сводке.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования