Трое пострадали в ДТП в Орловской области

«Мазда» протаранила дорожный знак и перевернулась

В Орловской области три человека пострадали в ДТП с переворотом, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Авария случилась 25 августа примерно в 4:00. Где именно, не уточняется. Известно лишь, что 22-летний водитель автомобиля «Мазда» на небезопасной скорости врезался в дорожный знак. Затем иномарка вылетела в кювет и перевернулась.

«В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, госпитализирован. Пассажиры (мужчина 1994 г. р. и женщина 1998 г. р.) получили телесные повреждения, не госпитализированы», — указано в сводке.

ИА «Орелград»