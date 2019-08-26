В Орле должностные лица попали под подозрение

Их подозревают в сокрытии денег и имущества на 26 миллионов рублей.

В текущем году сотрудники налоговых органов Орловской области направили в следственные органы шесть материалов в отношении должностных лиц. Их заподозрили в сокрытии денежных средств либо имущества, за счет которого производится взыскание задолженности.

Как пояснили в пресс-службе управления ФНС России по Орловской области, таков результат совместной работы налоговиков с сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД.

«В результате было возбуждено 6 уголовных дел на сумму 26,263 миллиона рублей, — сообщает УФНС. — По трем делам, направленным в суд с обвинительным заключением по ст. 199.2 УК РФ, в отношении должностных лиц организаций вынесены обвинительные приговоры».

Кроме того, в текущем году налоговая служба направила в правоохранительные органы региона 14 материалов в отношении граждан, не исполнивших ее требования об уплате налогов на сумму более 2,25 миллиона рублей.

ИА «Орелград»