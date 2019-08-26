В Орле должностные лица попали под подозрение

26.8.2019 | 17:31 Новости, Общество

Их подозревают в сокрытии денег и имущества на 26 миллионов рублей.

В текущем году сотрудники налоговых органов Орловской области направили в следственные органы шесть материалов в отношении должностных лиц. Их заподозрили в сокрытии денежных средств либо имущества, за счет которого производится взыскание задолженности.

Как пояснили в пресс-службе управления ФНС России по Орловской области, таков результат совместной работы налоговиков с сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД.

«В результате было возбуждено 6 уголовных дел на сумму 26,263 миллиона рублей, — сообщает УФНС. — По трем делам, направленным в суд с обвинительным заключением по ст. 199.2 УК РФ, в отношении должностных лиц организаций вынесены обвинительные приговоры».

Кроме того, в текущем году налоговая служба направила в правоохранительные органы региона 14 материалов в отношении граждан, не исполнивших ее требования об уплате налогов на сумму более 2,25 миллиона рублей.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования