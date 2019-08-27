Сегодня расторгнут контракт по мосту «Дружба»

27.8.2019 | 10:40 Новости, Общество

Мэрия в одностороннем порядке разрывает отношения с РГС

Как доложил Александру Муромскому на аппаратном совещании Евгений Гришин, документы будут переданы из УКХ в «Управление капитального строительства». В скором времени планируется объявить новый конкурс. Напомним, что ремонт моста должен быть закончен к концу 2019 года. Однако объем работ на текущий момент не превысил 30 процентов. Сооружение приведено в негодное состояние, подрядчик все время срывал сроки.

На протяжении последнего года эксперты указывали, что подрядчик — ООО «Региональные газораспределительные сети» — не имеет достаточного опыта для проведения работ. Однако чиновники не внимали их голосу. Губернатор Андрей Клычков все время заявлял, что ситуация под контролем. Спустя один год стало ясно, чего стоит «губернаторский контроль».

Мэр Орла Василий Новиков заявил, что поручит Контрольно-счетной палате провести мероприятие при передаче документации и зафиксировать объемы выполненных работ. Очевидно, это делается для того, чтобы в дальнейшем, в случае судебных разбирательств, была хорошая доказательная база.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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