В орловские квартиры возвращается горячая вода

Чиновники попросили еще пару дней на полное восстановление

Потребители орловской ТЭЦ снова начали получать горячую воду, сообщил на рабочем совещании в администрации Орла заместитель сити-менеджера Евгений Гришин.

Напомним, что большая часть города осталась без горячей воды на две недели. Коммунальщики проводили регулярные гидравлические испытания перед отопительным сезоном, чтобы выявить слабые места в городских сетях.

Испытания завершились, и горячую воду запустили в магистральные и квартальные теплосети. Теперь вопросом занимаются управляющие компании – они подключают дома к системе.

По словам Евгения Гришина, полностью горячее водоснабжение будет восстановлено в течение 2-3 дней. «Квадра» выполнила всю работу, которую планировала.

ИА «Орелград»