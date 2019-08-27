В орловские квартиры возвращается горячая вода

27.8.2019 | 13:10 ЖКХ, Новости

Чиновники попросили еще пару дней на полное восстановление

Потребители орловской ТЭЦ снова начали получать горячую воду, сообщил на рабочем совещании в администрации Орла заместитель сити-менеджера Евгений Гришин.

Напомним, что большая часть города осталась без горячей воды на две недели. Коммунальщики проводили регулярные гидравлические испытания перед отопительным сезоном, чтобы выявить слабые места в городских сетях.

Испытания завершились, и горячую воду запустили в магистральные и квартальные теплосети. Теперь вопросом занимаются управляющие компании – они подключают дома к системе.

По словам Евгения Гришина, полностью горячее водоснабжение будет восстановлено в течение 2-3 дней. «Квадра» выполнила всю работу, которую планировала.

ИА «Орелград»

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