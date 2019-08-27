Возле «колонии с воровским пиром» задержали подозрительного мужчину

27.8.2019 | 9:17 Новости, Общество

Бывший заключенный пытался перебросить в колонию телефоны.

Как сообщили в пресс-службе управления ФСИН России по Орловской области, инцидент произошел еще 21 августа. Сотрудники исправительной колонии строгого режима, расположенной в городе Ливны, получили оперативную информацию.

Согласно ей заключенные ожидали «подарок с воли». Информация подтвердилась. Сотрудники оперативного отдела задержали подозрительного мужчину при попытке переброса запрещенных предметов на территорию режимного учреждения.

«При досмотре гражданина были обнаружены и изъяты два свертка, прикрепленные скотчем к деревянным палкам, — рассказали в УФСИН. – В них находились три мобильных телефона, две аккумуляторных батареи, два зарядных устройства в разобранном виде, а также два штекера от зарядных устройств».

Личность задержанного установили быстро. Им оказался гражданин, ранее отбывавший наказание в этой же колонии. На место происшествия была вызвана оперативная группа полиции, которая составила на нарушителя административный протокол.

Напомним, ливенская колония №2 прославилась на всю страну весной этого года. В Сети появился видеоролик, на котором был запечатлен так называемый «воровской пир», устроенный заключенными на территории учреждения.

ИА «Орелград»

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