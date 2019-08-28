Орловские депутаты пожаловались на нелегкую жизнь

28.8.2019 | 14:00 Новости, Политика

Нардепам катастрофически не хватает помощников.

Проблемы органов местного самоуправления обсудили члены Общественного совета, действующего при региональном парламенте. Как пояснили в пресс-службе облсовета народных депутатов, участие в заседании приняли и представители ассоциации «Совет муниципальных образований Орловской области».

Были озвучены основные проблемы властей на местах, о которых широкая общественность практически не знает. Например, в ходе заседания прозвучала информация, что из 27 представительных органов муниципальных образований Орловской области всего в шести имеется полноценный аппарат.

«В 16-ти работает по одному специалисту, в остальных аппарат вовсе отсутствует, — отметили в парламентской пресс-службе. — К тому же, всего два председателя представительных органов работают на постоянной основе».

Также было отмечено, что в Орловской области «обеспечение деятельности представительных органов сотрудниками администраций данных муниципальных образований уже стало нормой».

Члены Общественного совета приняли информацию к сведению, и решили «продолжить работу по дальнейшему изучению обсуждаемых вопросов».

ИА «Орелград»

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