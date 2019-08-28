Орловского района больше не будет

Муниципальное образование превратится в муниципальный округ.

Депутаты Орловского райсовета проголосовали за объединение всех поселений, входящих в состав Орловского района. Это означает, что муниципальное образование превратится в муниципальный округ и получит новый статус.

Как сообщается на сайте администрации Орловского района, такое право дает федеральное законодательство. Идея была озвучена еще в мае. Летом во всех сельских поселениях прошли публичные слушания. Депутатское голосование стало завершающим этапом.

Впрочем, работы впереди еще немало. Официальное преобразование района в округ намечено на 2021 год. Местные власти также пояснили, что муниципальный округ будет образован в границах Орловского района. При этом и поселения, и сам район утратят статус муниципальных образований. Изменится и структура власти. Руководить территорией будет глава округа. Кроме того, у округа будет свой Совет народных депутатов, своя администрация и своя же контрольно-счетная палата.

«При этом существующие ныне 17 местных администраций не закрываются, в них будут работать сотрудники единой администрации округа, — пояснили в администрации Орловского района. — Все вопросы местного значения можно будет решать через эти представительства. Также оказание традиционных, характерных для сельской местности услуг, связанных с выдачей любых справок, сведений, материалов, имеющихся в архивах сельских поселений, будет осуществляться в этих же административных зданиях».

Чиновники обещают, что решение всех вопросов будет строиться по принципу «единого окна». Жалобы, предложения и замечания населения будут приниматься в любых администрациях на местах, а затем, при необходимости передаваться в центральную администрацию – именно она будет принимать решения.

Одной из задач преобразования станет устранение дублирования функций местных органов власти и сокращение штатов. Станет меньше и народных избранников. Так, сейчас в Орловском районе насчитывается 175 депутатов сельсоветов и райсовета. После создания муниципального округа их останется всего 20.

«Это повлечет и сокращение расходов на органы управления, на проведение местных выборов депутатов, — считают власти Орловского района. — Такая оптимизация поможет сэкономить на первоначальном этапе минимум 20 миллионов рублей, а впоследствии и до 40 миллионов. Один народный избранник будет представлять в Совете народных депутатов округа интересы примерно 3 тысяч избирателей».

ИА «Орелград»