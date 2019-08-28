В Орле завершили следствие по делу о стрельбе в детей

Перед судом предстанут стрелок и водитель, который подавал ему пули

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о стрельбе по девушкам в Заводском районе Орла. На скамье подсудимых окажутся 46-летний и 23-летний жители областного центра. Их обвиняют в хулиганстве и нанесении побоев.

Напомним, шокирующий инцидент произошел 7 апреля 2019 года в районе Трансмаша. Мужчины катались на автомобиле по улицам. Один из них был пьян. Он сел на заднее сиденье и начал стрелять по девушкам из пневматической винтовки. СК подсчитал, что он выпустил минимум 28 свинцовых пуль. Водитель подавал ему боеприпасы и открывал нужные окна.

Пострадавшими стали четыре девушки, две из которых – несовершеннолетние. Судьба стрелка и водителя решится в суде.

ИА «Орелград»