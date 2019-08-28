В Орловской области в ДТП погибли 2 ребенка и 53 пострадали

Прокуратура обнародовала данные о детском дорожно-транспортном травматизме.

Прокуратура Орловской области обнародовала данные анализа практики прокурорского надзора за исполнением законов о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Как сообщили в этом ведомстве, за 7 месяцев текущего года в регионе было зарегистрировано 47 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Для сравнения, год назад за такой же период времени их произошло 64. В результате ДТП в 2019 году ранения получили 53 ребенка (в 2018-м — 72), а двое детей, к сожалению, погибли (в 2018-м – трое).

Летальные происшествия произошли в Малоархангельском и Мценском районах. По их мотивам были проведены прокурорские проверки. Они помогли выяснить косвенные и прямые причины трагедий.

«Так, в Малоархангельском районе в июне текущего года произошел наезд автомобиля на малолетнего ребенка, перебегавшего проезжую часть в присутствии матери в неустановленном для перехода месте, — рассказали в прокуратуре Орловской области. — В результате полученных травм ребенок скончался на месте происшествия».

В ходе проверки было установлено, что проезжая часть не имеет разметки, по обеим сторонам дороги растут деревья, частично закрывающие видимость и водителю, и пешеходам. Кроме того, на месте происшествия не было необходимых дорожных знаков, в частности, предупреждающих о приближении к опасному участку дороги.

«В связи выявленными нарушениями требований законодательства и.о. прокурора Малоархангельского района начальнику ОМВД России по Малоархангельскому району и главе Малоархангельского района были внесены представления, — пояснили в прокуратуре региона. — По итогам их рассмотрения нарушения были устранены, а одно должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности».

ИА «Орелград»