Под Орлом нашли невозможную дорогу

Популярная трасса оказалась официально не существующей.

Удивительный судебный процесс прошел в Ливнах. Спор шел о дороге, которая в реальности существует, но на бумаге ее нет. Как сообщает сетевое издание «Уездный город Ливны», речь идет о дороге, которой активно пользуются автовладельцы. Она связывает улицу Фрунзе в Ливнах с выездом на федеральную трассу Орел — Тамбов.

То, что дороги как бы не существует, обнаружили прокуроры. А началось все с проверки, которую провели сотрудники ГИБДД. Техническое состояние проезжей части оставляет желать лучшего. Оно не отвечает требованиям безопасности. Так, в акте были зафиксированы выбоины асфальтобетонного покрытия и проломы, размеры которых превышают предельно допустимые значения.

Информация была передана в Ливенскую межрайонную прокуратуру для принятия мер. Тут-то и выяснилось, что ответственных за содержание дороги нет. Она не включена ни в один перечень. Факт владения ею не признали ни власти Ливен, ни власти Ливенского района, ни областные власти. Непонятно, кто же тогда замостил ее асфальтом.

В результате дело дошло до суда. Отметим, что длина спорной трассы составляет 270 метров. В суде было установлено, что в реестрах муниципальной, государственной и федеральной собственности она не значится. Нет сведений о ней и в Едином государственном реестре недвижимости. Словом, дорога оказалась невозможной и бесхозяйной.

Суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал областной департамент строительства транспорта и дорожного хозяйства в течение одного месяца с момента вступления решения в силу подготовить проект постановления о включении спорного участка в перечень дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Орловской области.

ИА «Орелград»