Приставы вернули орловцам 18 млн рублей

29.8.2019 | 12:36 Новости, Общество

Деньги были взысканы в рамках производств о долгах по зарплате.

За семь месяцев 2019 года в Орловской области «в результате целенаправленной работы судебных приставов труженикам предприятий региона возвращено 18,297 миллиона рублей». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

В ведомстве отметили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года остаток исполнительных производств по заработной плате уменьшился в 2,6 раза, а по сравнению с 2017 годом – стал меньше в 7 раз.

«Данная категория исполнительных производств по своему содержанию относится к категории социально значимых, — пояснили в управлении ФССП. — При исполнении решений судов о взыскании заработной платы судебные приставы-исполнители используют как разъяснительные приемы, так и меры принудительного воздействия».

В частности, они накладывают арест на имущество и расчетные счета организаций, задолжавших зарплату своим работникам, и взыскивают исполнительский сбор.

Кроме того, за уклонение от исполнения решения суда предусмотрена уголовная ответственность. Приставы предупреждают об этом директоров организаций-должников. В ведомстве говорят, что эта мера воздействия является очень эффективной.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования