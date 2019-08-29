Приставы вернули орловцам 18 млн рублей

Деньги были взысканы в рамках производств о долгах по зарплате.

За семь месяцев 2019 года в Орловской области «в результате целенаправленной работы судебных приставов труженикам предприятий региона возвращено 18,297 миллиона рублей». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

В ведомстве отметили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года остаток исполнительных производств по заработной плате уменьшился в 2,6 раза, а по сравнению с 2017 годом – стал меньше в 7 раз.

«Данная категория исполнительных производств по своему содержанию относится к категории социально значимых, — пояснили в управлении ФССП. — При исполнении решений судов о взыскании заработной платы судебные приставы-исполнители используют как разъяснительные приемы, так и меры принудительного воздействия».

В частности, они накладывают арест на имущество и расчетные счета организаций, задолжавших зарплату своим работникам, и взыскивают исполнительский сбор.

Кроме того, за уклонение от исполнения решения суда предусмотрена уголовная ответственность. Приставы предупреждают об этом директоров организаций-должников. В ведомстве говорят, что эта мера воздействия является очень эффективной.

ИА «Орелград»