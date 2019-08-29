В Орле выявили места, где чаще всего случаются ДТП

29.8.2019 | 9:15 Новости, Происшествия

На снижение аварийности планируют потратить 10 млн рублей

Администрация Орла насчитала 11 аварийно опасных участков дорог. Речь о снижении аварийности шла на рабочем совещании в мэрии.

Сделать участки более безопасными планируется за 10 млн рублей. Проекты работ готовы, заявка на деньги отправлена в департамент строительства и ЖКХ Орловской области.

Чиновники планируют поставить в городе еще четыре светофора – на Кромском шоссе возле «Линии», Наугорском шоссе возле дома №17, улице Раздольной возле дома №86, перекрестке улиц Лескова и Тургенева. Также светофор появится на улице Московской возле дома №126, но там еще и перенесут остановку.

«Установка дублирующих знаков 5.19 «Пешеходный переход» над проезжей частью поможет снизить количество аварийных ситуаций на ул. Комсомольской (в районе дома №53, на пересечении с ул. Розы Люксембург), Московском шоссе (между домами №56 и №63), ул. Раздольной (в районе дома №27), ул. Гостиной (в районе дома №2), ул. Комсомольской (между домами №231 и №234)», — считают в мэрии.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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