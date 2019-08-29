Завтра в Орле откроется скейт-парк

«Орелстрой» завершил строительство спортивной площадки

В Орле 30 августа состоится открытие первого в городе скейт-парка. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «Орелстрой», которое занималось строительством объекта.

Напомним, строительство скейт-парка началось в конце июля на территории стадиона им. Ленина. «Орелстрой» в рамках благотворительной программы создал проект площадки, выполнил строительные работы и установил необходимое оборудование.

Скейт-парк построен так, что на нем могут кататься и опытные, и начинающие спортсмены. Оборудование позволит мастерам катания делать сложные трюки. Благодаря особой системе водоотведения покрытие будет высыхать за час после дождя, добавили в «Орелстрое». Само покрытие тоже необычно: скейт-парк сделали из шлифованного бетона – долговечного и прочного материала, не требующего ухода.

«Новый спортивный объект, площадь которого составляет около 500 квадратных метров, находится в самом центре города на территории Центрального стадиона. Зона для занятий активными видами спорта окружена ансамблем малых форм, позволяющих спортсменам и любителям комфортно отдыхать в перерывах между тренировками вместе со зрителями. Современное решение от специалистов по ландшафтному проектированию благодаря технологиям озеленения подарило площадке дополнительный уют и внешнюю гармонию», — указано в пресс-релизе.

ИА «Орелград»