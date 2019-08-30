Депутаты поделились с Татарстаном опытом муниципальной реформы

28 августа в Орел приехал начальник юридического управления Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» Сергей Столяров.

Рабочая встреча прошла в Орловском областном Совете народных депутатов. С орловской стороны в ней участвовали председатель и заместитель комитета по местному самоуправлению и регламенту Валерий Савин и Андрей Куцын, руководитель аппарата Сергей Потемкин и исполнительный секретарь Ассоциации «Совет муниципальных образований Орловской области» Вячеслав Панарин.

Основное мероприятие прошло в администрации Кромского района. Участники от муниципального образования — глава Кромского района Иван Митин, заместитель главы администрации по экономике и финансам Галина Лежепекова, начальник правового отдела Лидия Степанец и глава поселка Кромы Елена Губина.

Разговор шёл об организации местного самоуправления на уровне муниципальных районов. Опыт Кромского района интересен тем, что одним из первых применил у себя практику исполнения полномочий местной администрации поселения, являющегося административным центром муниципального района. В 2017 году была ликвидирована администрация поселка Кромы, вместо неё в составе администрации Кромского района появился отдел по решению вопросов местного значения городского поселения Кромы.

Как работает данный отдел, каковы плюсы и минусы реорганизации — эти и другие вопросы задал кромчанам гость из Татарстана. Кроме того, в ходе беседы участники подробно обсудили роль депутатского корпуса в муниципальном управлении и взаимодействие представительного органа с главой района, принципы межмуниципального сотрудничества в Орловской области, в частности Кромском районе и Республике Татарстан.

Глава Кромского района рассказал, как строятся отношения с муниципальными образованиями, входящими в его состав, как решаются вопросы финансирования их деятельности, социально-экономического развития и т.д. Затронули участники встречи и вопросы распределения и передачи полномочий между районом и сельскими, городскими поселениями на Орловщине и Татарстане, другие темы.

В завершение Сергей Столяров и Иван Митин обменялись памятными подарками, подчеркнув, что такие встречи, возможно, станут регулярными, ведь у муниципальных образований есть множество предпосылок для сотрудничества, в том числе и в вопросах организации местного самоуправления.

По итогам встречи Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, отметил, что вопросы организации местного самоуправления на сегодняшний день являются актуальными для всех регионов нашей страны. Отрадно, что опыт, применяемый на территории Орловской области, стал интересен представителям Республики Татарстан. Это говорит о том, что модель, выбранная в данном случае Кромским районом, является интересной, актуальной и эффективной.

ИА Орелград