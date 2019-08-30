Эксперты рассказали, имеются ли на Орловщине нелегальные детские лагеря

Итоги оздоровительной кампании подвели в Орловской области.

Данные в преддверии начала учебного года обнародовало управления Роспотребнадзора по Орловской области. Сообщается, что в период третьей оздоровительной смены в регионе работало 15 организаций отдыха детей, в которых отдыхали 1987 ребят.

«На территории области не установлены факты открытия оздоровительных учреждений без разрешительных документов», — подчеркнули в ведомстве.

Что касается легальных учреждений, то в них выявлялись нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Так, претензии у проверяющих возникали к содержанию помещений, соблюдению правил личной гигиены, обработки посуды и инвентаря. Выявлялись и нарушения условий хранения продуктов питания.

«Основное количество выявленных нарушений было устранено в ходе проведения проверок, — сообщили в управлении Роспотребнадзора. — По всем фактам выявленных нарушений к виновным лицам применены меры административного воздействия».

В целом в период третьей смены было исследовано 467 проб пищевых продуктов и готовых блюд. Из них не соответствовали гигиеническим нормативам одна проба по санитарно-химическим показателям и три пробы по микробиологическим показателям.

«Групповых случаев инфекционных заболеваний, пищевых отравлений, в третью смену в летних оздоровительных учреждениях не зарегистрировано», — заверили специалисты.

По предварительным данным, оздоровительный эффект отмечен у 94,7 процента отдохнувших детей. В 2018 году показатель составлял 94,5 процента.

ИА Орелград