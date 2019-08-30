На трассе М-2 автобус врезался в грузовик. На трассе затор.

30.8.2019 | 12:03 Важное, Новости, Происшествия

Пострадало 5 человек На месте работает МЧС и полиция.

Как сообщает УМВД по Орловской области, сегодня около 10 часов 05 минут в районе 389 км автодороги М2 «Крым» водитель, управляя автомобилем «Тойота» допустил столкновение с автобусом. В результате ДТП образовался затор. Следовавший сзади автобуса автомобиль МАН остановился перед местом ДТП, а следовавший за ним автобус допустил столкновение с данным грузовым автомобилем.
На данный момент за медицинской помощью обратились пять человек, помощь оказана на месте.


Сотрудниками Госавтоинспекции регулируется движение встречных транспортных потоков для устранения образовавшегося затора.
На месте ДТП продолжают работу сотрудники ГИБДД, ОМВД России по Орловскому району. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Фото с места ДТП. Группа Орловские дороги

ИА Орелград

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