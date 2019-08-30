Орловцам рассказали, как проверить правильность чека

Жалобы на подозрительные чеки примут в налоговой службе.

Орловцы могут пожаловаться на некорректный чек в налоговые органы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФНС России. Напомним, уже несколько лет в нашей стране активно ведется внедрение новой контрольно-кассовой техники. И уже сейчас данные о денежных расчетах направляются в налоговые органы в режиме реального времени.

«Если есть сомнения в правильности чека, его можно проверить через специальное приложение «Проверка чека», находящееся в свободном доступе в App Store или GooglePlay, — пояснили в УФНС. — Запустив приложение, пользователь заполняет визитную карточку. Она необходима для того, чтобы получить электронный чек, предъявив сгенерированный штрих-код кассиру. Для получения электронного чека можно использовать номер мобильного телефона или электронную почту. Чтобы в личной карточке появился штрих-код с обезличенными данными о пользователе, необходимо в разделе меню «Профиль и помощь» ввести номер телефона, указанный при регистрации».

Проверить чек можно двумя способами. В первом случае необходимо ввести данные вручную, во втором достаточно сканировать QR-код. После этого формируется и отправляется запрос. Затем отправитель получит ответ – данные о покупке, взятые из автоматизированной системы. Останется только сравнить их с данными на самом чеке.

«В случае обнаружения расхождений в проверяемом чеке с информацией в базе данных налоговой службы мобильное приложение позволяет направить сообщение о допущенном нарушении через вкладку «Сообщение в ФНС России», — советуют в налоговой службе. — Жалоба может быть направлена в случаях невыдачи бумажного или электронного чека. Некорректные реквизиты, указанные в чеке, также являются поводом обращения в Федеральную налоговую службу».

ИА Орелград