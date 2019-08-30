Орловчанка узаконила дом спустя 56 лет после строительства

Более полувека женщина прожила в «нелегальном» здании.

Как сообщает Колпнянский районный суд, рассмотрено гражданское дело по иску местной жительницы к администрации района и администрации Ушаковского сельского поселения. Женщина просила о признании права собственности на жилой дом.

В суде пояснили, что спорный дом был построен еще в 1963 году. Женщина возвела его вместе с мужем на участке, отведенном им местным сельсоветом для ведения личного подсобного хозяйства. Правоустанавливающих документов на этот дом нет.

Сейчас истица проживает в нем одна. Земельный участок под домом принадлежит ей на праве собственности. В суде чиновники не стали возражать. Они представили справку, согласно которой спорный дом «не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью граждан».

В результате исковые требования были удовлетворены – за женщиной признали право собственности на жилой дом.

ИА Орелград