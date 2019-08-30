В Ливнах из-за пожаров ввели особый режим

Соответствующее постановление издала администрация города.

Как сообщили в администрации райцентра Ливны, на территории этого города установлен особый противопожарный режим. Это связано с «установившимся 4-м классом пожарной опасности и ростом числа пожаров».

Как пояснили местные власти, на период действия особого противопожарного режима на территории города установлены дополнительные требования безопасности.

В частности, запрещено производство огневых и других пожароопасных работ, разведение костров и сжигание отходов и мусора. Кроме того, ограничено пребывание граждан в лесах и въезд в них автомобилей. Горожанам рекомендовано ликвидировать сухую траву и другую растительность возле своих домов и хозяйственных построек.

«Руководителям управляющих компаний рекомендовано организовать уборку сухой травяной растительности и мусора на прилегающих территориях к жилым многоквартирным домам, очистить от мусора и горючих материалов чердаки и подвалы, а также подъезды домов, — сообщили в администрации Ливен. — МО МВД РФ «Ливенский» рекомендовано обеспечить усиление охраны общественного порядка».

Власти также напомнили, что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность. Причем за нарушения, совершенные в период действия особого противопожарного режима, штрафы увеличиваются вдвое. Например, граждан могут оштрафовать до 4000 рублей, а юридических лиц — до 400 тысяч рублей.

ИА Орелград