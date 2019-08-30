В Орле количество пострадавших от отравления грибами выросло до шести

Причиной отравления стали, в основном, толкачики и дождевики.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Орловской области, с начала периода активного сбора грибов на территории региона зарегистрировано уже шесть случаев пищевого отравления грибами. В предыдущем отчете приводилась информация о двоих пострадавших. О летальных исходах не сообщается.

«Наибольшее число случаев пострадавшие связывали с употреблением в пищу грибов толкачиков и дождевиков, относящихся к условно-съедобным грибам, — рассказали в ведомстве. — В одном случае пострадавшая употребила в пищу грибы неизвестного происхождения, собранные около месяца назад, которыми ее угостили».

Эксперты напоминают, что первыми признаками отравления грибами являются тошнота, сильная потливость, возрастающая слабость, одышка, головокружение, сильные боли в животе и другое. Грибы могут поразить и центральную нервную систему. В этом случае наблюдаются судороги, нарушение зрения, возбуждение, бред и галлюцинации.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области призвало жителей региона соблюдать меры профилактики при употреблении грибов.

ИА Орелград