Стало известно, в каких городах придется судиться орловцам

Важные изменения вступят в силу с 1 октября 2019 года.

С 1 октября 2019 года в России начнут работать апелляционные и кассационные суды общей юрисдикции. Об этом сообщила пресс-служба Орловского облсуда. Их задача – пересмотр решений, принятых судами регионов. Каждый субъект отнесен к определенному суду высшей инстанции по территориальному признаку.

«Орловская область входит в состав Первого апелляционного суда общей юрисдикции, расположенного в городе Москве, — пояснила председатель Орловского облсуда Елена Суворова. — Также указанный апелляционный суд будет рассматривать в качестве суда апелляционной инстанции дела по жалобам и представлением на судебные акты 21 субъекта Федерации».

Также наш регион входит в юрисдикцию Первого кассационного суда общей юрисдикции. Он расположен в Саратове. В нем будут пересматриваться решения, принятые судами 13 субъектов РФ.

«Процессуальное законодательство предусматривает возможность участия в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи, — пояснили в Орловском облсуде. — То есть граждане смогут принять участие в судебном заседании суда апелляционной и кассационной инстанций путем использования видеоконференц-связи по решению суда при наличии соответствующего ходатайства».

По словам Елены Суворовой, районные суды Орла и Орловской области обеспечены комплексами системы видеоконференц-связи на 100 процентов.

«И уже сегодня эта система активно используется», — отметила она.

ИА «Орелград»