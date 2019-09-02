Михаил Шихман: «Орловские предприниматели могут получить три месяца бесплатного обслуживания счета в одном из ведущих банков страны»

Директор Орловского филиала Россельхозбанка Михаил Шихман рассказал о взаимодействии бизнеса и банка, тенденциях в банковской отрасли и собственном рецепте успеха.

О Михаиле Шихмане Михаил Шихман, 42 года. Руководит Орловским филиалом РСХБ с 2012 года. Ранее занимал руководящие должности в банках «Авангард», «Райффайзенбанк», «Сбербанк». Под его руководством филиал вложил в экономику региона 48 млрд рублей.

О возможностях Банка в корпоративном сегменте

Уже несколько лет РСХБ уходит от узкой сельскохозяйственной направленности, расширяет взаимодействие со всеми сегментами бизнеса. Да, агробизнес – приоритетное направление, однако не единственное. В настоящее время РСХБ уделяет много внимания малому и микробизнесу: индивидуальным предпринимателям, микропредприятиям, особенно стартапам.

С 25 июля в Банке действует спецпредложение по РКО для новых клиентов: открытие и ведение счета, внутренние и внешние переводы, прием и пересчет наличных денежных средств, обслуживание системы «Интернет-Клиент», а также годовое обслуживание корпоративной карты без взимания комиссионного вознаграждения.

В первую очередь, предложение актуально для начинающего бизнеса. На этом этапе крайне важно сократить издержки, и банк дарит стартапам целых три месяца бесплатного обслуживания.

За это время предприниматель сможет понять, какими опциями он чаще пользуется, какой пакет услуг для него оптимален.

При этом вопрос оптимизации затрат на банковское обслуживание важен и для действующего бизнеса.

Предложение долгосрочное, срок действия заканчивается 24 июля 2020 г. Условием участия является онлайн-заявка на резервирование счета на сайте Банка, и в Орловском филиале создана специальная рабочая группа по обслуживанию онлайн-заявок.

Россельхозбанк в последние годы проводит большую работу по усовершенствованию ДБО, РКО, поэтому нам интересны клиенты, которые будут активно пользоваться всеми усовершенствованными опциями.

Среднему и крупному бизнесу есть смысл зарабатывать на колебаниях курсов валют. Клиентам РСХБ доступны 14 основных валют для проведения конверсионных операций и валютные сделки в режиме реального времени, онлайн через Банк-Клиент или по телефону с дилером. Возможно установление индивидуальной маржи по курсу биржи или Центробанка, а также расчеты с датами валютирования «сегодня», «завтра», «послезавтра».

О тенденциях в банковской отрасли

Сейчас происходит переворот в обычном восприятии банковского обслуживания: не только клиент платит банку, но и банк платит клиенту за его выбор. Программы лояльности затронули все сферы услуг, и банковская сфера — не исключение. РСХБ начисляет клиенту проценты на остаток по счету, дает возможность заработать на валютных курсах с помощью опционов и

форвардов, размещает краткосрочные депозиты от 1 дня для получения процентов с временно свободных средств. Сократить издержки на банковское обслуживание благодаря получению дополнительного дохода за счет Банка – выбор многих орловских предпринимателей. На сегодняшний день Орловский филиал уверенно лидирует в сегменте срочного пассивного портфеля юрлиц: по данным Центробанка, доля РСХБ на региональном рынке по состоянию на 1 мая превысила 50%.

Ещё одна популярная тенденция – многозадачность. Россельхозбанк готов сопровождать бизнес по целому спектру актуальных вопросов. Если в штате нет юриста – используйте банковский продукт «Круглосуточная юридическая поддержка «Адвосервис». Нет службы экономической безопасности – используйте сервис проверки контрагентов «Светофор», который доступен нашим клиентам. Для участия в закупочных процедурах Банк открывает спецсчета. При проведении внешнеторговых операций Банк оказывает помощь в структурировании внешнеторговых контрактов, разрабатывает комплексные модели проведения операций валютного контроля, и так далее.

О соблюдении баланса

Могу уверенно сказать, что РСХБ стремится брать лучшее от современных трендов банковской отрасли. С одной стороны, мы развиваем онлайн-сервис, готовы предлагать обслуживание в режиме 24/7, обмен валют и снятие наличных с расчетного счета онлайн.

С другой стороны, мы видим, что если увлекаться централизацией и дистанционным решением вопросов, пропадает возможность решать проблемы в моменте, в переговорах с менеджером. Мы стремимся соблюдать этот баланс. В Орловском филиале за каждым корпоративным клиентом закреплен менеджер, которому можно позвонить, проконсультироваться, который в курсе основных задач и вызовов бизнеса клиента.

Условно говоря, один клиент не представляет свою жизнь без Apple Pay: его устроит один раз зайти на сайт, оставить заявку на открытие счета и далее все контролировать дистанционно – оk, РСХБ предоставит такую возможность.

Но есть и другие клиенты – например, фермер, который целыми днями в полях, где плохо «ловит» интернет: ему проще заехать в офис банка и перепоручить свои платежи менеджеру, который все проконтролирует.

Немалое преимущество Россельхозбанка — широкая сеть охвата области (17 офисов, из которых 13 районных) и гибкая настройка тарифов под персональные потребности клиента.

О построении успешного бизнеса

На мой взгляд, основные точки опоры любого бизнеса – эффективность команды и доверие клиентов. Отзывчивость, упорство в достижении цели, дисциплина и преданность общему делу – те ценности, на которые ориентируюсь при формировании своей команды.

Говоря об инструментах обеспечения финансовой устойчивости предприятия, рекомендую использовать при расчетах аккредитивы, внимательно проверять контрагентов, формировать страховое покрытие для своего бизнеса в виде депозита в банке на случай непредвиденных ситуаций.

ИА «Орелград»