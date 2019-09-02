Облсуд отказался снять Дынковича с выборов

2.9.2019 | 14:40 Новости, Политика

Кандидаты в Госдуму сошлись в Орловском облсуде

Как сообщает пресс-служба Орловского областного суда, рассмотрено дело о защите избирательных прав. Заявление подал кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Сергей Кузнецов, представляющий партию «Родина».

В своем административном иске он просил об отмене регистрации другого кандидата в депутаты Госдумы – Ивана Дынковича, который представит на выборах 8 сентября КПРФ. По мнению заявителя, его конкурент нарушил законодательство Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

«Суд, исследовав доказательства, пришел к выводу о недоказанности нарушения административным ответчиком законодательства в ходе предвыборной агитации, поскольку на момент заказа агитационной продукции у Дынковича И.С. имелось разрешение правообладателей на использование названия «Орловская искра» и символики печатного издания, а также на использование рисунка под условным названием «Молодой Ленин и девушка» и эмблемы КПРФ», — говорится в сообщении облсуда.

В результате Кузнецову было отказано в удовлетворении заявленных административных исковых требований.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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