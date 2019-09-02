Орелстат рассказал, как долго живут орловцы

Названа средняя продолжительность жизни в Орловской области.

Орелстат обнародовал данные о так называемой ожидаемой средней продолжительности жизни в Орловской области за прошедшие годы. На начало 2019 года она составила в среднем 71,56 лет, причем женщины живут намного дольше мужчин. Так, средняя продолжительность жизни орловчанок составила 77,09 года, а орловцев – всего лишь 65,81.

Примечательно, что городское население оказалось более возрастным. Так, горожане-мужчины в Орловской области в среднем проживают 66,69 лет, а сельчане-мужчины – 64,11. У женщин эти показатели составляют соответственно 77,19 и 76,6 года.

Для сравнения, в 2014 года средняя продолжительность жизни в целом по Орловской области составляла 69,88 лет, в том числе у мужчин – 63,32 года, а у женщин – 76,56 лет.

Кстати, в Орловской области мужчины составляют 45 процентов населения. На начало 2019 года их насчитывалось 33 720 человек, в то время как женщин в регионе проживало 405 747.

ИА «Орелград»