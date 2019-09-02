В Орле депутата Госдумы выберут 250 «арестантов»

Следственный изолятор сообщил о подготовке к выборам.

В Орловской области по традиции один из избирательных участков будет открыт на территории Следственного изолятора №1 в городе Орле. Он получит номер 747. В учреждении уже вовсю проводится подготовка к предстоящим выборам.

Напомним, 8 сентября 2019 года жителям Орловской области предстоит избрать депутата Государственной Думы РФ седьмого созыва. Правом голоса обладают и граждане, оказавшиеся на момент голосования в местах лишения свободы.

Как напомнили в пресс-службе регионального управления ФСИН России, оно дано подозреваемым и обвиняемым в совершении преступлений, а также осужденным, в отношении которых приговор суда еще е вступил в законную силу.

«Принять участие в выборах смогут свыше 250 лиц, содержащихся в СИЗО, обладающих избирательным правом, — рассказали в УФСИН. — В учреждении создана инициативная группа по подготовке и проведению выборов, а также организовано взаимодействие с территориальной избирательной комиссией по Советскому району г. Орла, решением которой сформирован избирательный участок № 747 на территории следственного изолятора».

Сообщается, что содержащихся в изоляторе граждан информируют при помощи внутреннего радиовещания и наглядной агитации. Им рассказывают об их избирательных правах, времени, дате проведения выборов и порядке совершения избирательных действий.

«В помещениях СИЗО размещены информационные стенды с необходимыми материалами о предстоящих выборах, методические рекомендации по организации голосования, информационные листовки со списком кандидатов, — пояснили в УФСИН. — На избирательном участке следственного изолятора установлено оборудование, получена печать, наглядная агитация, юридическая литература и канцелярские товары».

ИА «Орелград»