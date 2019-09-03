Чиновники оценили уровень жизни в Орловской области

В регионе зафиксирован рост номинальной и реальной зарплаты.

Анализ уровня жизни населения Орловской области приведен в ежемесячном бюллетене об итогах социально-экономического развития. Документ опубликован на официальном портале региональных властей.

Согласно ему в январе-июне 2019 года в Орловской области темп роста номинальных среднедушевых денежных доходов населения составил 103,9 процента, то есть текущий показатель превышает прошлогодний на 3,9 процента.

«Среднемесячная заработная плата работников за январь-июнь 2019 года выросла на 5,8 процента относительно января-июня 2018 года, — говорится в бюллетене. — Реальное содержание среднедушевых денежных доходов за первое полугодие 2019 года относительно аналогичного периода 2018 года составило 98,8 процента, реальной заработной платы – 100,6 процента».

Самый высокий уровень оплаты труда по итогам января-июня 2019 года сохраняется в организациях финансовой и страховой сферы – 45,4 тысячи рублей, что в 1,6 раза превышает среднеобластной уровень. Далее следует госуправление со средней зарплатой 35,9 тысячи рублей в месяц.

«Наиболее низкий уровень среднемесячной заработной платы сложился у работников, занятых в почтовой связи и курьерской деятельности, – 16,2 тысячи рублей, или 56,8 процента от среднеобластного уровня, — говорится в документе, — а также у работников гостиниц и предприятий общественного питания — 18,9 тысячи рублей, у работников, занятых административной деятельностью, – 19,6 тысячи».

ИА «Орелград»