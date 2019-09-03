Орловца отдали под суд за случайное убийство пятимесячной дочери

Мужчина дрался с женой и задел младенца

Орловский Следственный комитет передал в суд уголовное дело 29-летнего жителя Сосковского района. Мужчина случайно убил свою пятимесячную дочь.

Как уже рассказывал «Орелград», инцидент произошел 17 января в доме, где живет семья. Мужчина был пьян. Повздорив с женой, он несколько раз ударил ее ногой по туловищу, задев пятимесячную дочь – она лежала на руках у матери. Мужчина разбил девочке нос и положил ее в кроватку. Вскоре она умерла – кровь заполнила дыхательные пути.

Изначально дело было заведено по статье «Причинение смерти по осторожности». Но к концу следствия статью переквалифицировали на убийство.

ИА «Орелград»