Орловчанка напилась и расправилась с мужем

3.9.2019 | 10:31 Новости, Происшествия

Убийство раскрыли по горячим следам

Жительницу Орла задержали за убийство мужа, сообщили в Следственном комитете по Орловской области.

Тело 32-летнего мужчины с ножевым ранением нашли 3 сентября около подъезда дома в Северном районе. Супругу задержали почти сразу. Она не стала отпираться и призналась в убийстве.

По ее словам, она вместе с мужем распивала спиртные напитки. В какой-то момент пара поссорилась. Женщина схватила нож и вонзила его в супруга.

Расследование дела об убийстве продолжается. Решается вопрос о заключении женщины под стражу.

ИА «Орелград»

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