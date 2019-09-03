Орловцы заплатили 74 млн, чтобы уехать за рубеж

Приставы рассказали о мерах, применяемых к должникам.

Одной из самых эффективных мер, применяемых в Орловской области в отношении должников по исполнительным производствам, является ограничение права на выезд за границу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

По данным ведомства, в текущем году около 1000 орловцев полностью или частично оплатили имеющуюся задолженность. Всего они заплатили порядка 74 миллионов рублей, причем 1,3 миллиона рублей из них составила задолженность по алиментам.

Платить должники начали после того, как в отношении них были вынесены постановления о временном ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации. Это действительно говорит об эффективности данной нормы законодательства. Даже маленький долг может стать причиной больших неприятностей при пересечении государственной границы.

«Тема выезда за пределы Российской Федерации становится наиболее актуальной в период летних отпусков, — считают в региональном управлении ФССП. — Орловцы не смогут выехать за границу по причине долгов по кредитам, ЖКХ, алиментам и другим обязательным платежам. Причем количество невыездных должников растет каждый год».

В связи с этим УФССП рекомендует всем жителям Орловской области заблаговременно проверить, имеется ли у них задолженность, и погасить долг, чтобы зарубежный отпуск не был сорван.

ИА «Орелград»