В Орловской области за решеткой оказались 276 школьников

В УФСИН подвели итоги первого звонка в вечерних школах.

Как сообщает региональное управление ФСИН России, в этом учебном году в режимных учреждениях Орловской области за парты сели 276 осужденных.

В ведомстве уточнили, что в структуре уголовно-исполнительной системы региона работают три вечерних (сменных) общеобразовательных школы и два учебно-консультационных пункта. Минувшим летом помещения были отремонтированы, для учебы были закуплены необходимые пособия, а информационные стенды были обновлены.

«В соответствии с законодательством основное общее образование в учреждениях УФСИН получают все осужденные, не достигшие тридцатилетнего возраста, — рассказали в пресс-службе ведомства. — По окончании обучения они получают аттестат, в котором нет упоминания о том, что обучение проходило в местах лишения свободы».

Впрочем, учеба за решеткой не ограничивается вечерними школами. Осужденные также получают профобразование. В этом году по программам среднего профессионального образования будет обучаться 100 человек, еще около 800 пройдут курс профобучения.

Кроме того, 12 осужденных дистанционно обучаются в высшем учебном заведении.

ИА «Орелград»