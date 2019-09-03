В Орловской области за решеткой оказались 276 школьников

3.9.2019 | 14:14 Новости, Общество

В УФСИН подвели итоги первого звонка в вечерних школах.

Как сообщает региональное управление ФСИН России, в этом учебном году в режимных учреждениях Орловской области за парты сели 276 осужденных.

В ведомстве уточнили, что в структуре уголовно-исполнительной системы региона работают три вечерних (сменных) общеобразовательных школы и два учебно-консультационных пункта. Минувшим летом помещения были отремонтированы, для учебы были закуплены необходимые пособия, а информационные стенды были обновлены.

«В соответствии с законодательством основное общее образование в учреждениях УФСИН получают все осужденные, не достигшие тридцатилетнего возраста, — рассказали в пресс-службе ведомства. — По окончании обучения они получают аттестат, в котором нет упоминания о том, что обучение проходило в местах лишения свободы».

Впрочем, учеба за решеткой не ограничивается вечерними школами. Осужденные также получают профобразование. В этом году по программам среднего профессионального образования будет обучаться 100 человек, еще около 800 пройдут курс профобучения.

Кроме того, 12 осужденных дистанционно обучаются в высшем учебном заведении.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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