Орловцу дали 17 лет за жестокое убийство с расчленением

Мужчина закопал останки жертвы в разных концах Мценска

Житель Мценска получил 17 лет колонии за убийство с расчленением, сообщили в Следственном комитете по Орловской области. Мужчина также избил еще двух человек.

Как уже рассказывал «Орелград», инцидент произошел в июне 2018 года. Мужчина выпивал у себя дома со знакомым. В какой-то момент собутыльники поссорились, и хозяин жилища жестоко расправился с гостем. Затем он расчленил тело и на своем автомобиле развез по разным частям райцентра.

«Данное преступление, совершенное в условиях неочевидности, на протяжении месяца оставалось нераскрытым. Лишь благодаря грамотно спланированным и проведенным следственным действиям, оперативно-розыскным мероприятиям удалось установить и задержать преступника», — сообщили в СКР.

Также в 2018 году преступник избил двух жителей Мценска на почве личной неприязни. Учитывая все факты, а также рекомендацию присяжных, суд отправил осужденного в колонию строгого режима.

ИА «Орелград»