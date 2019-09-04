Орловец ограбил мать, отказавшуюся дать ему денег

Житель Орла предстал перед судом за преступление против матери.

Уголовный процесс прошел в поселке Нарышкино. Как сообщили в суде Урицкого района, фигурантом дела стал житель Орла. Его признали виновным по ст.161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества).

Жертвой преступника стала его собственная мать. Произошло все в апреле 2019 года. В тот день молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Он попросил денег у матери, но получил отказ.

«Он подошел к машине родителей, стоявшей возле дома, открыл дверь и из сумки матери достал кошелек, из которого взял деньги на сумму более 5000 рублей, — рассказали в суде. — В это время его увидел отец».

На сделанное ему замечание сын не отреагировал и «своих преступных действий не прекратил». Именно поэтому его обвинили по статье о грабеже, а не о краже. Злоумышленник скрылся с места преступления с деньгами, но вскоре был задержан сотрудниками полиции.

В суде он раскаялся и признал вину. Однако оказалось, что в январе 2019 года молодой человек уже был судим за подобное преступление. Учитывая рецидив, суд по совокупности приговоров окончательно назначил ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Вердикт уже вступил в законную силу.

ИА «Орелград»