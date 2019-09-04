Установлен размер платы за детсад на 2020 год

4.9.2019 | 12:42 Новости, Экономика

Областные власти немного увеличили расценки для родителей.

Глава Орловской области Андрей Клычков утвердил средний размер родительской платы, которая взимается за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях.

В 2020 году она составит 1227 рублей в месяц в муниципальных районах и 1753 рубля — в городских округах. Для сравнения, в 2019 году размер родительской платы, установленный областными властями, составляет 1153 и 1753 рубля в месяц. Постановление вступит в силу с 1 января 2020 года.

Отметим, что в данном случае речь идет о величине, которая используется для расчета размера компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими детсады.

Реальный размер родительской платы устанавливают органы местного самоуправления, но при этом они учитывают цифры, заложенные в решении областных властей.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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