В ДТП под Орлом погиб водитель «Ниссана»

Трагедия произошла на трассе М-2

В Орловской области в ДТП погиб водитель автомобиля «Ниссан», сообщили в регуправлении МВД. Инцидент произошел 4 сентября в 9:20 на 410-м километре трассы М-2 «Крым».

Предварительно установлено, что «Ниссан» двигался в сторону Курска и выехал на встречную полосу, чтобы обогнать попутный грузовик. Там иномарка столкнулась с «Мерседесом», который направлялся в сторону Орла.

«В результате ДТП водитель автомобиля «Ниссан» погиб на месте, водитель автомобиля «Мерседес» получил телесные повреждения», — указано в сообщении.

На месте трагедии работают сотрудники ГИБДД.

ИА «Орелград»