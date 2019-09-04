В Орле пытаются обанкротить застройщика, «обманувшего» дольщиков

Заявление о банкротстве компании «Домстрой» поступило в областной арбитраж.

Арбитражный суд Орловской области вынес определение о принятии заявления и проверке обоснованности требований заявителя к должнику. Его подала публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства». Ответчиком выступает общество с ограниченной ответственностью «Домстрой».

В рамках арбитражного процесса Фонд просит применить при рассмотрении дела правила банкротства застройщиков, открыть в отношении должника конкурсное производство сроком на 1 год и утвердить конкурсным управляющим «Домстроя» Льва Мирабяна, члена Ассоциации «Московская саморегулируемая организация профессиональных управляющих».

Фонд указал, что должнику для осуществления комплексного многоэтажного строительства многоквартирного жилого дома администрацией города Орла в 2016 году было выдано разрешение.

Как следует из заявления, «Домстрой» привлекал денежные средства граждан и юридических лиц для долевого строительства. Однако жилье дольщикам передано не было. Фонд ссылается на наличие у должника признаков неплатежеспособности и недостаточности имущества, поскольку в отношении компании возбуждено 34 исполнительных производства на общую сумму 5,757 миллиона рублей.

Из них задолженность по налогам и сборам составляет 591 тысячу рублей. Операции по счетам компании приостановлены на основании решений налогового органа. Кроме того, в отношении должника арбитражным судом вынесены решения, вступившие в законную силу и не исполненные до настоящего времени. Речь идет о взыскании с «Домстроя» задолженности в общей сумме 4,131 миллиона рублей.

Также сейчас на рассмотрении судов общей юрисдикции находятся исковые заявления дольщиков, ответчиком по которым выступает «Домстрой».

Арбитраж принял заявление Фонда и возбудил производство по делу. Судебное заседание по проверке обоснованности заявления о признании должника банкротом назначено на 20 сентября 2019 года.

ИА «Орелград»