В Орловской области четыре человека погибли на работе

Соцстрах обнародовал данные о ЧП на производстве.

Орловское отделение Фонда социального страхования России обнародовало текущую статистику о несчастных случаях, произошедших на производстве.

Сообщается, что в 2019 году в Орловской области произошло 99 таких ЧП. Среди них 86 несчастных случаев были отнесены к категории легких, 9 – тяжелых. В четырех случаях, к сожалению, несчастные случаи окончились летальным исходом.

Последнее смертельное ЧП из включенных в обзор произошло 13 августа 2019 года в городе Ливны. Как пояснили в ФСС, двое рабочих ремонтировали кровлю. В ходе работ произошел взрыв баллона с бытовом газом.

В результате 51-летний рабочий скончался, получив 90 процентов ожогов всего тела. Его 58-летний напарник получил ожоги 40 процентов тела и испытал ожоговый шок. Несчастный случай квалифицируется как тяжелый.

«Человек, получивший травму на производстве или профзаболевание, может рассчитывать на всестороннюю помощь Фонда социального страхования, в том числе пособие по временной нетрудоспособности, оплачиваемого в связи со страховым случаем в размере 100 процентов среднего заработка работника, — сообщил начальник отдела по связям с общественностью Орловского РО ФСС РФ Никита Майоров. — Если по решению бюро медико-социальной экспертизы пострадавшему будет установлен процент утраты трудоспособности, то назначается также единовременная и ежемесячные страховые выплаты непосредственно из бюджета регионального отделения».

Реабилитация осуществляется по двум направлениям. Первое — лечение застрахованных непосредственно после тяжелого несчастного случая, второе — оплата дополнительных расходов на основании программы реабилитации пострадавшего, разрабатываемой учреждениями медико-социальной экспертизы.

ИА «Орелград»