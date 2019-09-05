Названо самое массовое заболевание в Орловской области

Жители региона чаще всего страдают от простуды.

Орелстат обнародовал оперативные данные об уровне заболеваемости населения в Орловской области отдельными инфекциями. Отчет был составлен на основании сведений, предоставленных статистикам региональным управлением Роспотребнадзора.

Из него следует, что в июле 2019 года в Орловской области самым массовым заболеванием стали острые инфекции верхних дыхательных путей. Эту болезнь за один месяц перенесли 6 995 орловцев, и это только официальные данные. Случаев гриппа не зафиксировано.

Второе по массовости место в июльском рейтинге заболеваний заняли острые кишечные инфекции. Их подхватило ровно 300 человек. Кстати, за отчетный месяц в регионе было отмечено 16 случаев сальмонеллеза.

Столько же было зарегистрировано случаев ВИЧ. Такой диагноз впервые был поставлен 16 жителям Орловской области.

ИА «Орелград»