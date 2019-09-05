Облсовет добавит бюджетникам на зарплату 266 млн рублей

Парламентарии одобрили поправки в закон о бюджете.

Как сообщили в пресс-службе Орловского облсовета народных депутатов, проект внесения поправок в закон о бюджете региона на 2019 год был рассмотрен на заседании профильного комитета.

Согласно ему общий объем доходов и расходов должен возрасти примерно на 358,6 миллиона рублей. Бюджет останется бездефицитным, то есть расходы будут равны доходам. После внесения поправок их объем превысит 35,13 миллиарда рублей.

По словам руководителя областного департамента финансов Елены Сапожниковой, доходы областной казны возрастут за счет увеличения налоговых поступлений. В частности, налог на прибыль принесет дополнительно 239,2 миллиона рублей.

«Из полученных дополнительных средств 266,4 миллиона рублей предлагается направить на зарплату работникам бюджетной сферы, — сообщили в пресс-службе регионального парламента. — Кроме того, 30 миллионов рублей будет направлено на ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка».

Еще 12,5 миллиона направят на обеспечение льготников лекарствами, а более 9 миллионов – на решение кадровых проблем в областной системе здравоохранения.

Члены комитета рекомендовали президиуму облсовета включить данный вопрос в повестку дня очередного заседания для рассмотрения сразу в двух чтениях.

ИА «Орелград»