Облсовет попросит правительство РФ спасти Орел от банкротства

Областной центр тонет в долгах

Орловский облсовет обратится в правительство России за финансовой помощью для Орла. Об этом шла речь на заседании профильного комитета.

Депутат Сергей Волков назвал ситуацию с кредиторской задолженностью в Орле критической.

«Если на начало 2019 года её размер составлял более 651 миллиона рублей, то по предварительному прогнозу на конец 2019 года, при отсутствии поддержки из бюджетов других уровней, эта сумма составит уже 850 миллионов рублей», — приводит его слова пресс-служба парламента.

Облсовет попросит у правительства дотацию на поддержку сбалансированности бюджета Орла. Ожидается, что вопрос рассмотрят на ближайшей сессии заксобрания.

ИА «Орелград»