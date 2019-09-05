Прокуратура объяснила, почему Клычкову запретили закрывать школу

Надзорное ведомство приоткрыло тайны прошедшего суда.

Как ранее сообщал «Орелград», ликвидация Топковской общеобразовательной школы Покровского района планировалась местной администрацией. Глава района даже издал соответствующее постановление. Однако реальная ответственность за подобные действия лежит на областных властях, которые утвердили правила «оптимизации» системы образования.

Обычно в подобных случаях все берут «под козырек», и школы закрываются. Однако Топковской школе повезло, и ее ученики встретили новый учебный год за прежними партами. Суд запретил чиновникам ликвидировать это учреждение.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, был подан иск о признании недействительным постановления администрации района. В ходе проверки было установлено, что при принятии решения о закрытии школы чиновники надлежащим образом не обеспечили безопасную организацию перевозки учеников в другую школу.

«Так, на протяжении маршрута школьного автобуса имеются дефекты дорожного покрытия автомобильной дороги, установленные дорожные знаки находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, остановочный павильон также не был приведен в надлежащее состояние, — пояснили в прокуратуре региона. — С целью устранения нарушений закона прокуратурой Покровского района был принесен протест на правовой акт о ликвидации образовательной организации».

Чиновники прокурорский протест, по сути, проигнорировали и продолжили «оптимизировать» школу. Единственным выходом спасти учреждение стала подача иска. Судом требования прокурора были удовлетворены.

Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Тем не менее, как отметили в прокуратуре, «образовательный процесс в новом учебном году учащиеся продолжили в МБОУ «Топковская основная общеобразовательная школа».

ИА «Орелград»

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