Решена судьба взяток, которые брал главный судмедэксперт области

Коррупционер обязан отдать незаконный доход государству.

Подробности сообщили в прокуратуре Орловской области. Еще в 2018 году Советский райсуд города Орла признал теперь уже бывшего начальника БУЗ ОО «Орловское бюро судебно-медицинской экспертизы» виновным в получении взяток.

В деле фигурировало три преступных эпизода. Было установлено, что чиновник от медицины в нарушение закона взял более 300 тысяч рублей в качестве вознаграждения за свои услуги.

При обыске у него дома было обнаружено и изъято 44 тысячи рублей. На основании вынесенного приговора эти деньги были конфискованы. Что касается оставшейся суммы взяток, то прокуратура Советского района подала в суд исковое заявление.

Она просила признать незаконные «сделки» недействительными и взыскать незаконный доход в пользу государства. Требования были удовлетворены, Суд обязал осужденного выплатить Российской Федерации 265,5 тысячи рублей. Решение еще может быть обжаловано.

Кстати, за само преступление бывший начальник бюро был наказан штрафом в размере 650 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций в государственных учреждениях, сроком на 3 года.

ИА «Орелград»