Решена судьба взяток, которые брал главный судмедэксперт области

5.9.2019 | 15:04 Новости, Общество

Коррупционер обязан отдать незаконный доход государству.

Подробности сообщили в прокуратуре Орловской области. Еще в 2018 году Советский райсуд города Орла признал теперь уже бывшего начальника БУЗ ОО «Орловское бюро судебно-медицинской экспертизы» виновным в получении взяток.

В деле фигурировало три преступных эпизода. Было установлено, что чиновник от медицины в нарушение закона взял более 300 тысяч рублей в качестве вознаграждения за свои услуги.

При обыске у него дома было обнаружено и изъято 44 тысячи рублей. На основании вынесенного приговора эти деньги были конфискованы. Что касается оставшейся суммы взяток, то прокуратура Советского района подала в суд исковое заявление.

Она просила признать незаконные «сделки» недействительными и взыскать незаконный доход в пользу государства. Требования были удовлетворены, Суд обязал осужденного выплатить Российской Федерации 265,5 тысячи рублей. Решение еще может быть обжаловано.

Кстати, за само преступление бывший начальник бюро был наказан штрафом в размере 650 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций в государственных учреждениях, сроком на 3 года.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования