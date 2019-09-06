Клычков съездил в поликлинику №2, но проигнорировал экс-главврача, с которой судился

Губернатор обошел все этажи, кроме одного.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков 4 сентября посетил поликлинику №2 Советского района Орла. Он обошел все этажи, кроме пятого – там работает бывшая главврач поликлиники Наталья Петина, на которую глава региона подал в суд.

О деталях визита Клычкова сообщила депутат облсовета Валентина Остроушко. По ее мнению, губернатор показался себя не политиком, а обидчивым человеком, не умеющим налаживать контакты с населением и оппонентами.

«Человек, возглавляющий в ранге высшего должностного лица нашу область, даже не зашёл поздороваться с бывшим главврачом, который реализовывал его пилотный проект по изменению облика поликлиники, сталкиваясь с проблемами в его осуществлении, исходящими от руководителя департамента здравоохранения. А зашёл — и узнал бы многое», — написала Остроушко в Facebook.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андрей Клычков (@klychkov_andrey) 4 Сен 2019 в 8:19 PDT

Во время той же поездки губернатор осматривал территории, которые благоустраивают строители. Однако в это же время в Орле арестованы счета 118 образовательных учреждений, а Клычков заботится только об отдыхе в городе, указывает Остроушко.

«В принципе если школы и детсады не отапливать зимой, то все дни можно проводить на горке в детском парке или прогуливаясь по излюбленным местам отдыха…», — закончила текст депутат.

Увольнение Натальи Петиной и информатизация медицины

Главного врача поликлиники №2 Орла Наталью Петину уволили 26 марта 2019 года в связи с достижением предельного возраста. При этом медик имела право доработать до истечения договора в июне 2019 года.

По данным «Орелграда», накануне увольнения Петина отказалась подписывать документы по «скандальной информатизации здравоохранения» с белгородским ООО «СофтТраст Инк». По мнению главврача, работы не были выполнены в полном объеме, и система не функционировала.

Прокуратура Орловской области встала на защиту Петиной и направила протест Андрею Клычкову. Отказ главврача подписывать документы по информатизации указан как вероятный повод ее увольнения.

Областные власти отказались восстанавливать Петину в должности и увели дело в суд.

Накануне начала тяжбы в поликлинику №2 заявилась комиссия из сотрудников облздрава, фонда обязательного медстрахования и департамента финансов. Они начали искать нарушения, допущенные медучреждением и Петиной в 2017-2018 годах. Проверяющие изъяли карточки всех пациентов, которых она принимала как хирург.

На первом заседании представители правительства Орловской области и департамента здравоохранения отрицали, что совершали какие-либо нарушения. Судья поинтересовалась, почему на приказе об увольнении главврача не было подписей правового управления и первого вице-губернатора Вадима Соколова. Чиновники ответили, что считают, что Андрей Клычков может не прислушиваться к мнению подчиненных.

Депутат областного совета Валентина Остроушко довела информацию о ситуации вокруг Петиной до администрации президента. По ее словам, после этого ее попытался отчитать советник губернатора Сергей Лежнев.

До суда стали известны результаты проверки поликлиники №2, инициированной облздравом. Чиновники заявили, что Петина ввела сверхнормативную ставку заведующего эндоскопическим кабинетом под своего супруга и взяла на работу «ближайших родственниц», которые на самом деле не исполняли свои обязанности. Также утверждалось, что Петина подписала акты приемки информатизации медицины с компанией «СофТрастИнк».

Экс-главврач назвала опубликованную информацию фейком. По ее словам, с доктором Владимиром Петиным она давно в разводе, а в эндоскопический кабинет его устроил предыдущий главврач Павел Яковлев. Две из трех дочерей Петиной уже не работают в поликлинике, одна трудится рентгенологом.

Медик также отвергла обвинения в том, что поликлиника приписывала число пациентов, прошедших диспансеризацию, и в выписывании премий. По мнению Петиной, областные власти искали зацепку, чтобы уволить ее по другой причине.

Власти Орловщины осенью 2018 года объявили информатизацию местного здравоохранения и выделили на нее 63 млн рублей, хотя ранее, в 2010-2016 годах, на эти цели уже были потрачены сотни миллионов. Конкурсная документация была составлена так, что выиграть могла только одна фирма – белгородское ООО «СофтТраст Инк». Она в итоге и получила контракт.

ИА «Орелград»