На Орловщине вскрыли сотни нарушений прав предпринимателей

В прокуратуре региона рассказали об итогах надзора.

Как сообщает прокуратура Орловской области, в первом полугодии 2019 года прокурорскими работниками было выявлено около 500 нарушений законодательства в сфере защиты прав предпринимателей. В результате было внесено 286 актов прокурорского реагирования, а к дисциплинарной и административной ответственности привлекли 142 должностных лица.

Примечательно, что нарушителями зачастую оказываются те, кто сам должен выявлять нарушения. В качестве примера областная прокуратура приводит сотрудника региональной Государственной инспекции труда.

Он с опозданием внес в Единый реестр проверок сведения о внеплановой выездной проверке компании «Орелтекмаш». Более того, выяснилось, информация о проверке была внесена не в полном объеме. Например, в паспорте этого так называемого контрольно-надзорного мероприятия не было сведений об уведомлении фирмы о проведении проверки и составлении акта проверки.

«По данному факту первым заместителем прокурора области в отношении государственного инспектора было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, — сообщили в прокуратуре региона. — По результатам его рассмотрения мировым судом инспектору назначено административное наказание в виде предупреждения. В адрес руководителя Госинспекции труда прокуратурой области внесено представление, по результатам рассмотрения которого 4 должностных лица инспекции привлечены к дисциплинарной ответственности».

В надзорном ведомстве отмечают, что за первое полугодие прокурорами было отклонено каждое третье обращение органов контроля о проведении внеплановых проверок. В большинстве случаев эти органы попросту не смогли обосновать необходимость проведения внеплановых проверок, что вызвало у прокуроров обоснованные подозрения.

ИА «Орелград»