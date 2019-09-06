Орловцев предупредили о новом виде мошенничества

Аферисты начали выдавать себя за бесплатных адвокатов.

Предупреждение о возможных случаях телефонного мошенничества появилось на сайте управления Министерства юстиции России по Орловской области. Граждан призывают быть бдительными. Дело в том, что в нашей стране развит институт оказания бесплатной юридической помощи. Этим и решили воспользоваться мошенники.

Минюст предупреждает, что неизвестные лица связываются с гражданами по телефону. Они представляются следователями и сообщают о возможности возместить стоимость услуг адвоката, а также получить моральную компенсацию за приобретенные фальсифицированные биологически активные добавки.

«Для этого, как правило, предлагается направить в Минюст России или другие ведомства заявление с просьбой предоставить бесплатного государственного адвоката для представления интересов граждан в уголовном судопроизводстве, — говорится в сообщении. — Через некоторое время с гражданами связывается лицо, представляющееся адвокатом, которое под различными предлогами сообщает о необходимости перевести денежные средства через платежные системы».

По данным фактам территориальными управлениями МВД России проводится проверка. А Минюст напоминает, что люди, предлагающие перевести деньги системами быстрых переводов, не могут являться представителями ни этого ведомства, ни правоохранительных органов, ни других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации.

ИА «Орелград»