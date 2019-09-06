Орловчанка попала под суд за противоречия

Жительница Мценска сдала приятеля, а потом пыталась его выгородить.

Суд Мценского района рассмотрел дело в отношении местной жительницы, которая запуталась в собственных показаниях. Сначала, в ходе предварительного следствия, она подробно рассказала «всю правду» о своем приятеле.

Девушка сообщила, что ее кавалер приобретал для себя наркотик через интернет-магазин. Затем он и сам начал там «работать» — устроился закладчиком наркотиков, за что в качестве оплаты получал часть «зелья». Девушка также рассказала, что приятель регулярно приглашал ее прогуляться и во время этих прогулок отлучался, вероятно, для того, чтобы сделать закладки.

Однако когда молодого человека отдали под суд, девушка, выступившая там в качестве свидетеля, дала совершенно противоположные показания. Она заявила, что ей ничего неизвестно о том, что молодой человек приобретал или закладывал наркотики. В результате на нее саму завели уголовное дело за дачу заведомо ложных показаний.

Девушка признала свою вину полностью и заявила, что в суде просто испугалась. Ее наказали штрафом в размере 15 тысяч рублей.

ИА «Орелград»