Орловским защитникам лесов передали 12 единиц спецтехники

Торжественная церемония состоялась у стен правительства

Руководители муниципальных образований и представители лесного хозяйства получили 12 единиц лесопожарной и лесопатрульной техники. Об этом сообщили в пресс-службе орловского облсовета. Торжественная церемония состоялась 6 сентября возле правительства Орловской области.

9 единиц лесопожарной техники удалось купить благодаря нацпроекту «Экология». На новые УАЗы, тракторы «Беларус» и автоцистерны потратили 15 млн рублей.

Еще 3 автомобиля УАЗ «Патриот» для патрулирования лесов купили в рамках госпрограммы «Развитие лесного хозяйства». Федеральному бюджету это обошлось в 2,8 млн рублей.

Как сообщил зампред облсовета Геннадий Сафонов, до конца года Орловская область получит еще 12 млн рублей на технику.

«Мне очень приятно осознавать, что материально-техническая база Управления лесами по Орловской области постоянно обновляется. Уверен, что это способствует не только оперативной ликвидации лесных пожаров, но и качественной профилактической работе».

Спикер облсовета Леонид Музалевский подчеркнул, что новые машины помогут защитникам леса обезопасить природу от чрезвычайных ситуаций. Он поблагодарил тружеников леса за профессионализм и отношение к делу.

Напомним, в этом году Сибирь и Дальний Восток охватили лесные пожары. Они затронули больше 9 млн гектаров леса, на пике одновременно горело более 2 млн гектаров. Ущерб от пожаров превысил 7 млрд рублей.

Губернатор Красноярского края Александр Усс говорил, что с природными пожарами бороться «бессмысленно, а может быть даже где-то и вредно». После шумихи к тушению Сибири подключились федеральные власти.

ИА «Орелград»