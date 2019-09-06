Суд рассмотрит дело об особо жестоком убийстве под Орлом

Перед облсудом предстанет ранее судимый житель Верховского района.

Обвинительное заключение по этому уголовному делу утвердил первый заместитель прокурора Орловской области Андрей Хамошин. Перед судом предстанет ранее судимый житель Верховского района. Его обвиняют в убийстве, совершенном с особой жестокостью, а также в краже и умышленном уничтожении чужого имущества.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, согласно материалам обвинительного заключения обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, «совершил убийство ранее ему знакомого Л. путем поджога его квартиры».

По версии следствия, злоумышленник поджег квартиру и ушел с места преступления только после того, как убедился, что его жертва выбраться из горящего помещения не сможет.

Этот пожар произошел в деревянном многоквартирном доме, который полностью сгорел. Таким образом, от рук рецидивиста пострадали и соседи убитого, лишившиеся жилья.

Что касается кражи, то ее, по версии следствия, обвиняемый совершил после поджога. Он залез в чужой сарай и похитил оттуда имущество на общую сумму 4200 рублей.

«Уголовное дело было расследовано Верховским МСО СУ СК России по Орловской области, — отметили в прокуратуре региона. — После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела были направлены в Орловский областной суд для рассмотрения по существу».

ИА «Орелград»