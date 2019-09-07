Доходы орловских учителей сравнили с зарплатами в других регионах

Названы регионы с самими высокими и низкими зарплатами учителей.

Исследование в преддверии начала нового учебного года провело издание «Коммерсант». Оно опубликовало данные не только об уровне средних зарплат школьных учителей, но и подсчитало соотношение к среднемесячной зарплате в целом по каждому региону Черноземья.

Судя по приведенным данным, Орловской области гордиться пока нечем. В нашем регионе средняя зарплата учителя составляет 26 501 рубль. В исследовании отмечено, что это на 9 процентов больше среднемесячной зарплаты.

В сравнении с другими регионами Орловщина выглядит неважно. Наша область сумела обойти только одного соседа. Так, на первом месте в рейтинге оказалась Воронежская область с показателем средней зарплаты учителя в 31 097 рублей, который составляет 115 процентов по отношению к средней зарплате по региону в 26 928 рублей.

«Это наиболее высокий показатель из шести регионов Черноземья, — пишет «Коммерсант». — Из-за самой высокой средней зарплаты одно из наиболее низких соотношений в макрорегионе — в Белгородской области. Там средняя зарплата учителя составляет 28 840 рублей, или 101 процент к средней по региону».

В Липецкой области учителя зарабатывают по 28 636 рублей в месяц, в Курской области – по 27 413 рублей, в Тамбовской области — по 25 014 рублей.

ИА «Орелград»