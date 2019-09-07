Орловские избирательные участки оснастили IP-камерами

7.9.2019 | 12:21 Новости, Политика

Камеры видеонаблюдения смонтированы на 216 избирательных участках.

Как сообщили в Избирательной комиссии Орловской области, в регионе завершена работа по монтажу систем видеонаблюдения. Напомним, 8 сентября 2019 года пройдут дополнительные выборы депутата Госдумы по одномандатному округу №145, а также ряд выборов муниципального уровня.

Следить за ними можно будет в режиме онлайн. Специалисты ПАО «Ростелеком» смонтировали камеры видеонаблюдения на 216 избирательных участках и в помещениях 30 территориальных избирательных комиссий.

«8 сентября 2019 года видеонаблюдение за выборами будет осуществляться с помощью компактных IP-камер, не требующих подключения к компьютеру, — пояснили в облизбиркоме. — В день проведения выборов будет обеспечена трансляция изображения с IP-камер в интернет в режиме онлайн».

Добавим, что на местах контролировать работу систем видеонаблюдения и трансляции изображения будет полтысячи человек. Таким правом по предложениям политических партий наделено 63 члена территориальных и 435 членов участковых избирательных комиссий Орловской области.

ИА «Орелград»

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