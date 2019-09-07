Орловские спецназовцы подрались на стадионе

Бойцы отряда «Ягуар» выступили перед трудными подростками.

Сотрудники отдела специального назначения провели показательное занятие с несовершеннолетними осужденными, которые состоят на учете в уголовно-исполнительной инспекции. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСИН России по Орловской области.

Акция была проведена в рамках программы патриотического воспитания молодежи и популяризации здорового образа жизни.

Сообщается, что занятие прошло на стадионе. Бойцы отряда «Ягуар» продемонстрировали одиночные и групповые отработки тактических действий, а также приемы рукопашного боя.

«Несовершеннолетние под руководством сотрудников ОСН провели разминку и попробовали свои силы в выполнении отдельных спортивных элементов, — рассказали в пресс-службе УФСИН.

— После занятия сотрудники отдела ответили на вопросы подростков, о том какую роль в их жизни сыграли занятия спортом, как они повлияли на выбор будущей профессии, как помогали справляться с жизненными трудностями».

ИА «Орелград»